Municipales : Hidalgo "travaille" à une alliance avec Belliard, "probablement" pas avec Villani

INTERVIEW

Y aura-t-il des alliances pour le second tour des élections municipales à Paris ? Alors que le dépôt des listes doit se faire en préfecture d’ici mardi, beaucoup se demandent si le PS d'Anne Hidalgo sera allié avec EELV de David Belliard dans la capitale. "Nous l’espérons", a répondu au micro d’Europe 1 Emmanuel Grégoire, Premier adjoint de la Maire de Paris. "On est en train de définir le contour du projet et de travailler sur la gouvernance future que nous voulons faire ensemble. (...) J’ai bon espoir que ça aboutisse dans les heures qui viennent", a-t-il déclaré.

"J’ai bon espoir que ça aboutisse dans les heures qui viennent" avec EELV

"On y travaille depuis plusieurs semaines", a indiqué Emmanuel Grégoire, alors que les écologistes demandent dans une tribune publiée ce dimanche d'être "associés à tous les échelons" par Anne Hidalgo.

Le Premier adjoint de la maire sortante a souligné que cette alliance, qui devrait être finalisée d'ici lundi soir, ne serait pas égal à un reniement. Car "dans une union pour une alliance politique, il faut rester soit même : assumer ce sur quoi on est d’accord, mais aussi assumer les subtilités", explique Emmanuel Grégoire au micro d'Europe 1. "C’est aussi un moyen d’être fidèles au contrat qu’on a passé démocratiquement avec les électeurs au premier tour", a-t-il justifié.

>> À LIRE AUSSI - Municipales : à Paris, un fauteuil pour trois

Même sans accord, "nous avons l’intention de travailler avec Cédric Villani"

S’il y a donc de grandes chances que les listes Paris en commun et d'EELV s'accordent pour le second tour, rien n'est sur concernant une alliance avec le marcheur dissident Cédric Villani. "Nous avons effectivement travaillé ensemble... c'est plus compliqué car il a fait un score différent et que ce n’est pas un allié naturel et on l’a observé pendant la campagne", a expliqué Emmanuel Grégoire au micro d'Europe 1.

Pour le Premier adjoint de la Maire de Paris, il est donc "probable qu’il n’y ait pas d'accord". Pour autant, "nous avons l’intention de travailler avec lui dans les années qui viennent", déclare-t-il, constatant "avec satisfaction" que Cédric Villani partageait avec Paris en commun et les écologistes "une certaine vision des grands enjeux de transformation pour la ville de demain".