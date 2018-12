INFORMATION EUROPE 1 - Le document qui prouve qu'Alexandre Benalla n'a jamais rendu ses passeports diplomatiques

INFO EUROPE 1

Alexandre Benalla a-t-il vraiment récupéré ses deux passeports diplomatiques début octobre 2018, dans un carton qui lui a été remis à la présidence de la République, comme il le prétend ? Le document que révèle Europe 1 dimanche met à mal cette version présentée dans la presse par l’ancien chargé de mission de l'Élysée.

Une lettre et deux recommandés. Il s’agit du courrier officiel à en tête du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en date du 26 juillet 2018. La lettre demande expressément à Alexandre Benalla de rendre les deux passeports diplomatiques : n°17CD04141 et n°17CD09254, valides jusqu’au 19/09/2022.

Le courrier a été adressé par recommandé avec accusé de réception, aux deux adresses personnelles d'Alexandre Benalla. Europe 1 a pu également consulter les récépissés de la Poste.

L'Élysée catégorique. Selon nos informations, autour du président de la République, on reste catégorique : les passeports n’ont jamais été remis à Alexandre Benalla, avec ses effets personnels, comme il le dit. C’est la raison pour laquelle le quai d’Orsay les lui a demandés par courrier officiel. Une nouvelle pièce versée à un dossier qui garde toujours de nombreuses zones d’ombre.