ÉVÉNEMENT - Éric Dupond-Moretti invité de Sonia Mabrouk demain matin

Nommé Garde des Sceaux le 6 juillet dernier en remplacement de Nicole Belloubet, Éric Dupond-Moretti connaît sa première rentrée en tant que ministre de la Justice. L'actualité, les chantiers en cours et les attaques de l'opposition lui promettent déjà une année mouvementée. Dans quel état d'esprit aborde-t-il les défis à venir ? Éric Dupond-Moretti répond aux questions de Sonia Mabrouk, ce mardi juste après le journal de 8h et jusqu'à 8h30. Une interview à suivre en direct et en vidéo ici :

