ÉDITO - "Gilets jaunes" : "Il y a aussi des violences policières dont on ne parle pas"

EDITO

"Il faut parler des violences policières. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a fait lundi ce qu'il pouvait, puisque visiblement il n'a plus beaucoup de réponses à apporter aux "gilets jaunes". Il a promis lors de son intervention au JT de TF1 un peu de fermeté : 80.000 policiers mobilisés (c'est ce qui s'est passé tout le mois de décembre, rien de neuf) et une loi contre les manifestants, qu'il va falloir voter et qui ne va pas se mettre en place tout de suite.

Mais sur le fond, le Premier ministre a fait l'impasse sur la violence des policiers. On parle beaucoup de violence des "gilets jaunes". On a raison d'en parler et de la condamner. Il y a aussi des violences policières dont on ne parle pas. On a tous vu et on a tous été choqués par les images prises samedi du commandant de police à Toulon. Il est en train de boxer à mains nues un manifestant "gilet jaune" debout contre un mur. Pourquoi ce policier est-il aussi violent ? D'autant qu'une deuxième vidéo le montre un peu plus tard plaquer un "gilet jaune" sur le capot d'une voiture et le frapper. Cette violence sert-elle au maintien de l'ordre ?

Entendu sur europe1 : Les autorités politiques auraient dû rappeler que la police bénéficie de la force mais doit maîtriser cette force que lui accorde la loi.

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) va enquêter et une information judiciaire est ouverte. Mais le Premier ministre lundi, ou le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ce week-end, auraient dû saisir l'occasion, puisque tout le monde a vu ce policier violent. Les autorités politiques auraient dû rappeler que la police bénéficie de la force mais doit maîtriser cette force que lui accorde la loi. Sinon, cela devient de l'injustice. Evidemment, les policiers ne maîtrisent pas toujours tout car ce sont des hommes et qu'il y a des failles chez tous les hommes. Et leurs conditions de travail sont très difficiles. Mais ils s'autorisent parfois des facilités.

On a tous vu des vidéos prises depuis le 17 novembre sur lesquelles des manifestants sont tabassés. Et on ne voit pas bien en quoi cela sert le maintien de l'ordre dans les situations données. L'IGPN s'intéresse aujourd'hui à une cinquantaine de cas. Beaucoup de tirs de flashball, notamment, sont contestés. Le flashball est une arme de défense. Les balles ne peuvent pas tuer, mais si le tir est fait de manière tendue, notamment dans le visage, cela peut faire beaucoup de dégâts. Visiblement, des manifestants ont été victimes de tirs qui n'étaient pas faits dans des conditions légales. Aucun policier n'a été suspendu. Les "gilets jaunes" ont l'impression à juste titre qu'il y a deux poids deux mesures. On stigmatise leur violence, on a raison de le faire, tandis que les forces de l'ordre on leur passe beaucoup de choses, voire tout. Il faut que les pouvoirs publics parlent aussi des violences policières. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur auraient dû le faire à l'occasion de l'épisode de Toulon. Ils ont plus que loupé une occasion, ils ont presque fait une faute."