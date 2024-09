Cyril Hanouna - Nouveau gouvernement : «Je suis en fauteuil roulant et il n'y a pas de ministère pour nous», regrette une auditrice handicapée

La liste des nouveaux ministres a été égrenée, comme le veut la tradition républicaine, par le secrétaire général de l'Élysée. 39 noms dévoilés au total pour 17 ministres de plein exercice. Un casting avec lequel la droite et le bloc central sont spécialement gâtés. Mais pour Brigitte, autrice de On marche sur la tête avec Cyril Hanouna, ce nouveau gouvernement est une honte.

Effectivement, cette femme est en situation de handicap. "Je suis en fauteuil roulant et je viens encore de constater qu'on est les oubliés. Il n'y a pas de ministère pour nous. Après les jeux paralympiques, on nous parle d'inclusion, on fait des photos... Tout ça ce n'est que de la communication", regrette-t-elle.