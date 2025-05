Cyril Hanouna

Article Suggestions

"Il y a un agacement élyséen très fort" à propos du Premier ministre François Bayrou assure Olivier Dartigolles. Selon le chroniqueur de "On marche sur la tête", Emmanuel Macron ne comprend pas la feuille de route du locataire de Matignon et estime qu'il "procrastine" et "ne fait rien". Réagissez au 01.80.20.39.21.