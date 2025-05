Volée de bois verts après l'appel écologiste demandant d'arrêter de «manger du comté»

Le militant animaliste et proche des Écologistes, Pierre Rigaux, a créé la polémique la semaine dernière en appelant les Français à "arrêter de manger du comté", l'un des symboles du patrimoine gastronomique français. Un appel qui a suscité une volée de bois verts venant de la classe politique.

Personne "ne souhaite interdire ce fromage"

"Le comté, c'est bien plus qu'un fromage. C'est un territoire, un savoir-faire et une fierté française" assure Annie Genevard. La ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire dit "vouloir défendre cette filière contre ces dérives idéologiques". Le député du Rassemblement national de Franche-Comté, Julien Odoul, pousse le trait en dénonçant "une attaque venant des ayatollahs verts".

Le Figaro : "Les Ecologistes veulent interdire le comté"



Les Ecologistes en réalité : https://t.co/MIYP0NX8wY pic.twitter.com/RooWPLavon — Marine Tondelier (@marinetondelier) May 12, 2025

Pour calmer la polémique, Marine Tondelier, s'affiche tout sourire, comté en bouche sur X (ex-Twitter). La cheffe des Écologistes assure que son parti "ne souhaite pas interdire ce fromage", mais qu'il est tout de même nécessaire de remettre en question son impact environnemental. Selon le parti, les déjections des vaches entraînent effectivement une pollution de la terre et des rivières. La filière du lait en France regroupe 300.000 emplois indirects et directs.