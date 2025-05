Une semaine intense attend Bruno Retailleau. Ce samedi se tiendra l'élection du président des Républicains à laquelle il est candidat, de même que le chef de file des députés LR, Laurent Wauquiez. 121.000 adhérents du parti pourront voter par voie électronique. Mais au-delà du parti, c'est bien 2027 qui se profile déjà à l'horizon.

Les Républicains n'avaient plus connu une telle dynamique depuis des années. Un duel serré entre deux figures de la droite, des salles pleines et une explosion du nombre d'adhérents, passé en quelques mois de 43.000 à plus de 120.000. Dans la dernière ligne droite, Bruno Retailleau part favori.

Une élection qui dépasse le cadre du parti

Soutenu par la majorité des cadres du parti, le ministre de l'Intérieur promet un parti fort, mais ouvert au dialogue avec le pouvoir. En face, Laurent Wauquiez reste combatif et offensif. Il multiplie les attaques contre son rival, en particulier sur sa proximité supposée avec la Macronie. Son objectif est de mobiliser sa base et créer la surprise.

Le suspense est donc total avec le vote en interne dont l'enjeu dépasse pourtant largement le cadre du parti. Dans le camp présidentiel, Édouard Philippe et Gabriel Attal suivent l'élection de très près. Au Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella en font autant. Car tous savent que le vainqueur pourrait bien faire bouger les lignes dans une droite morcelée et pourquoi pas rebattre les cartes pour 2027 et incarner un prétendant sérieux pour l'Élysée.