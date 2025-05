Cyril Hanouna - «Emmanuel Macron a fait de tous les sujets une grande cause nationale», estime Gauthier Le Bret

Dans l'émission "On marche sur la tête" animée par Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret a réagi à l'interview que va donner Emmanuel Macron ce mardi soir à TF1. Le président de la République devrait annoncer ses projets de référendum. Un choix regrettable pour le chroniqueur.

Emmanuel Macron - Les défis de la France. Ce mardi soir sur TF1, Emmanuel Macron répondra aux questions des Français et de "personnalités issues de la société civile" lors d'une émission spéciale. L'occasion pour le président de la République d'aborder plusieurs sujets comme le projet de loi sur la fin de vie ou encore l'organisation de référendums, notamment sur l'utilisation des écrans chez les jeunes.

Gauthier Le Bret, au micro d'On marche sur la tête animée par Cyril Hanouna, estime qu'"Emmanuel Macron a fait de tous les sujets une grande cause nationale, de tous les sujets une priorité. Il y a tellement eu de priorités qu'il n'y en a plus". Avant d'ajouter : "Il cherche par tous les moyens le sujet sur lequel il peut avoir des résultats, donc des sujets 'faciles'. C'est plus facile de faire une réforme sur les écrans (...) que sur d'autres sujets : pouvoir d'achat, sécurité, immigration".

"Ce sont des sujets qu'il a du mal à aborder et à avoir des résultats. C'est bien beau de parler pendant 2h30, mais les Français demandent des résultats et que leur quotidien change", conclut-il.