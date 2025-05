«Une démarche louable et noble» : opération séduction pour Gérald Darmanin lors d'un cocktail à la Chancellerie

Lundi soir, à la Chancellerie, Place Vendôme, Gérald Darmanin a reçu les parlementaires. Un cocktail dinatoire durant lequel le garde des Sceaux a présenté "les orientations concrètes pour moderniser et simplifier le ministère de la Justice". Une soirée qui avait des airs d'opération séduction à deux ans de la présidentielle.

Il avait lancé plus de 1.000 invitations. Gérald Darmanin recevait lundi soir les parlementaires à la Chancellerie, Place Vendôme, afin de leur présenter "les orientations concrètes pour moderniser et simplifier le ministère de la Justice". Mais à deux ans de la présidentielle, ce cocktail organisé par le garde des Sceaux a des airs d'opération séduction.

"Cette démarche elle est louable, elle est noble"

Dans le jardin de son ministère, Gérald Darmanin a fait installer un pupitre ainsi que les drapeaux français et européens. Pas de caméras, pas de micros, le garde des Sceaux s’est adressé à environ 150 députés, eurodéputés et sénateurs. Des élus du camp présidentiel pour la plupart mais aussi des parlementaires du Rassemblement national, des Républicains et du Parti socialiste.

"Cette démarche, elle est louable, elle est noble", a souligné Stéphane Hablot, député PS de Meurthe-et-Moselle, qui apprécie l’initiative. "Il s’agit de dépasser un peu les clivages politiques, de regarder comment on peut avancer ensemble", a-t-il ajouté.

"Un exercice démocratique très important"

Sans ignorer l’ambition présidentielle du ministre de la Justice. "Évidemment qu’un ministre puisse se positionner. Il est citoyen, on est dans une République, on n’est pas dupes. Mais s’il ne l’avait pas fait, on aurait dit qu'il n’y a pas de dialogue. Et maintenant qu’il l’a fait, il y a des critiques, moi, je ne suis pas d’accord", a réagi le député.

Des critiques émanant du PS et de La France insoumise. "Il fait campagne au frais de son ministère", tempête un parlementaire. "Il a utilisé ses frais de représentation pour inviter la représentation nationale", balaie l’entourage de Gérald Darmanin pour qui "ce n’était pas une garden-party", mais un "un exercice démocratique très important".