Macron souhaite plusieurs référendums «en même temps» dans les «mois qui viennent».

Emmanuel Macron a déclaré mardi vouloir organiser plusieurs référendums "en même temps" dans les "mois qui viennent" sur de "grandes réformes économiques, éducatives ou sociales", en excluant toutefois le thème de l'immigration. "Je souhaite qu'on puisse organiser une consultation multiple, c'est-à-dire (...) plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent", a-t-il dit sur TF1.

"Je ne veux pas ici donner trop précisément l'esprit parce que c'est au gouvernement de finir ce travail et après à moi de prendre la décision", a-t-il ajouté, tout en précisant être ouvert à des "réformes" du Premier ministre François Bayrou sur le "plan économique et social". Mais il ne "voit pas" de référendum possible sur l'immigration "qui permettrait d'être efficace".