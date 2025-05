Surpopulation carcérale : Macron favorable à louer des places de prison à l'étranger «si besoin était»

"Oui, on louera si besoin était les places de prison là où elles sont disponibles", explique Emmanuel Macron ce mardi soir sur TF1. Afin de lutter contre la surpopulation carcérale, le président de la République s'est dit ouvert à la possibilité de "louer" des places de prison dans d'autres pays, comme l'Allemagne.

Un changement de règles ?

"Oui, on louera si besoin était les places de prison là où elles sont disponibles", "pas de tabou là-dessus", a dit le chef de l'État sur TF1 dans un échange avec le maire de Béziers Robert Ménard. "Il n'y a pas de tabou là-dessus", a-t-il ajouté, sans préciser les pays dans lesquels cette solution pourrait être mise en œuvre.

Emmanuel Macron a également assuré vouloir "changer les règles" pour la construction de 5.000 places de prison en projet, afin d'avoir "des structures plus légères et beaucoup plus rapides à construire". Sur les 15.000 places supplémentaires promises lors de sa campagne présidentielle de 2017, seules 5.000 ont été livrées à ce jour, 5.000 sont en cours de construction et 5.000 en projet.

Le président a affirmé mardi qu'il souhaitait "accélérer sur les 5.000 qui sont en cours pour les faire dans les deux ans" et "alléger les normes" pour les 5.000 restantes, sans pour autant compromettre leur sécurité.

Au 1er avril, 82.921 personnes étaient détenues dans les prisons françaises

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin avait annoncé mi-avril qu'il allait lancer en mai et juin deux appels d'offres pour construire 3.000 places de prison dans des structures modulaires, destinées aux détenus en semi-liberté ou condamnés à de courtes peines.

Emmanuel Macron a par ailleurs qualifié de "tout à fait pertinente" l'idée de faire participer les détenus aux frais de leur incarcération, comme récemment évoqué par Gérald Darmanin. "Je suis favorable au travail dans les prisons" et au fait que les détenus "contribuent", a-t-il déclaré.

La France enchaîne mois après mois les records de surpopulation carcérale : au 1er avril, 82.921 personnes étaient détenues dans les prisons françaises, pour un total de 62.358 places opérationnelles, soit une densité carcérale globale de 133%.