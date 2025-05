Fin de vie : Macron, favorable au texte, évoque un «référendum» s'il était «enlisé» au Parlement

Ce mardi soir dans l'émission spéciale "Emmanuel Macron - Les défis de la France", le président de la République a annoncé que si la proposition de loi sur la fin de vie devait être "enlisée" au Parlement, "le référendum peut être une voie pour débloquer et permettre aux Français de s'exprimer". Le texte est en cours d'examen à l'Assemblée nationale.

"Je ne le ferai que si c'était bloqué. Je pense que d'abord, il y a le travail du Parlement et j'espère qu'il y aura un cheminement respectueux et équilibré qui se fera dans les jours, les semaines et les mois qui viennent", a ajouté le président de la République, qui s'est pour sa part dit favorable au texte permettant une aide active à mourir "dans les cas qui ont été prévus, par un travail formidable fait par la Convention citoyenne pendant des mois, puis des ministres successifs".