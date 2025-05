«Bruno Retailleau est la copie conforme du Rassemblement national», pour Manon Aubry

Invitée du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, l’eurodéputée LFI Manon Aubry affirme que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau "est la copie conforme" du RN. Elle accuse également le locataire de Beauvau "d'instrumentaliser un certain nombre de faits de société" pour ensuite faire valoir une baisse de la délinquance dans le pays.



En un peu plus de sept mois à Beauvau, quel est le résultat de l'action de Bruno Retailleau en tant que ministre de l'Intérieur ? Rien de positif à en croire Manon Aubry. "Son résultat, à l'heure où on se parle, c'est de faire monter le niveau de tension dans notre société en mettant des cibles sur un certain nombre de concitoyens français quand il dit 'abat le voile', quand il parle des Français de papier, quand il parle de régression vers les origines ethniques", affirme l'eurodéputée LFI, invitée du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos

Bruno Retailleau "instrumentalise" un certain nombre de faits de société

"Voilà aujourd'hui la vraie identité politique de Bruno Retailleau, qui est une copie conforme du Rassemblement national et qui aujourd'hui ne contribue pas à l'apaisement dans notre société qui en a besoin je crois", ajoute-t-elle.

Pour Manon Aubry, il y a "même un paradoxe dans la manière dont Bruno Retailleau va instrumentaliser un certain nombre de faits de société, et ensuite dire 'Regardez, j'ai des résultats formidables, la délinquance baisse.'" Samedi, alors qu'un sapeur-pompier volontaire se trouve entre la vie et la mort après avoir été percuté par un automobiliste de 19 ans dans le cadre d'un rodéo urbain, Bruno Retailleau a condamné une agression "abjecte" et fustigé une "société laxiste" qui a "engendré une fabrique de barbares".