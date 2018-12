Un lion tue une jeune Américaine qui travaillait dans un parc zoologique

Un lion a attaqué et tué une jeune Américaine qui travaillait dans un parc zoologique de Caroline du Nord, aux Etats-Unis, a annoncé dimanche le Conservators Center.

Un lion échappé de son enclos. Alexandra Black, 22 ans, était passionnée d'animaux sauvages et travaillait depuis 10 jours comme stagiaire au sein du Conservators Center à Burlington, en Caroline du nord. "Le Conservators Center est dévasté par la perte d'une vie humaine aujourd'hui. Alors qu'une équipe guidée par un gardien professionnel procédait au nettoyage habituel d'un enclos, un des lions a réussi à s'échapper de l'endroit où il était enfermé et a pénétré l'espace où se trouvaient les humains et a rapidement tué une personne", a expliqué le Centre dans un communiqué.

Abattu pour la récupération du corps. "La manière dont le lion a pu quitter l'enclos fermé reste inconnue pour le moment. Le lion n'est à aucun moment sorti du périmètre clôturé du parc", a ajouté le Centre, qui a présenté ses condoléances à la famille de la victime. Le lion a été abattu pour que le corps de la jeune femme puisse être récupéré, a-t-il précisé.

Une jeune diplômée. Alexandra Black était une jeune diplômée de l'Université de l'Indiana. Le parc zoologique où elle avait commencé à travailler abrite des dizaines d'animaux et 21 espèces différentes. Il est fermé temporairement depuis cet incendie.