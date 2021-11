Pays-Bas : le variant Omicron déjà présent le 19 novembre

Les autorités sanitaires néerlandaises ont annoncé mardi avoir détecté le variant Omicron dans un test prélevé le 19 novembre, une semaine plus tôt que ce qui était estimé jusqu'ici, et des contrôles sont en cours pour voir dans quelle mesure il s'est propagé. "L'Institut néerlandais de la santé et de l'environnement (RIVM) a détecté le variant Omicron dans deux échantillons de test qui avaient déjà été prélevés aux Pays-Bas (...) les 19 et 23 novembre 2021", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Des passagers de retour d'Afrique du Sud et positifs au variant Omicron

Les Pays-Bas avaient annoncé lundi qu'un total de 14 personnes étaient porteuses du variant Omicron dans le pays, figurant toutes parmi des passagers partis d'Afrique du Sud et diagnostiqués positifs au Covid-19 vendredi dernier à leur arrivée à Amsterdam. Or, les deux échantillons avaient été prélevés avant même que l'Afrique du Sud ne rapporte à l'Organisation mondiale de la santé avoir détecté ce nouveau variant le 24 novembre, suscitant un vent de panique et une interdiction de nombreux territoires des voyageurs en provenance de l'Afrique australe.

D'autres cas du variant Omicron ont été détectés en Europe dans des échantillons prélevés avant l'annonce de l'Afrique du Sud. La Belgique avait notamment été le premier pays européen à identifier le variant Omicron sur un patient "qui venait de l'étranger. Testé positivement (au coronavirus) le 22 novembre", avait précisé le 26 novembre le ministre belge de la Santé.

Enquête sur les contacts des personnes contaminées

Il n'est pas encore possible de savoir "si les personnes concernées (dans les cas précédents) se sont également rendues en Afrique australe", a précisé le RIVM, ajoutant que les personnes testées avaient été informées et que les services de santé municipaux avaient commencé à enquêter sur leurs contacts.

"Au cours de la période à venir, diverses études seront menées sur la propagation du variant Omicron aux Pays-Bas", a déclaré l'Institut, ajoutant qu'il réexaminerait davantage d'échantillons des tests précédents. Avec 16 cas désormais confirmés, les Pays-Bas comptent l'un des chiffres de contaminations par le nouveau variant les plus élevés d'Europe à ce stade.