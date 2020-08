Liban : Macron appelle à la mise en place d'un "gouvernement de mission" au "plus vite"

Le président français Emmanuel Macron a appelé à la mise en place d'un "gouvernement de mission" au "plus vite" à son arrivée lundi soir au Liban, pays confronté à une profonde crise politique et économique depuis plusieurs mois. Quelques heures auparavant, Moustapha Adib a été nommé Premier ministre, et s'est engagé à appliquer les réformes réclamées par la communauté internationale.

"J'ai vu qu'un processus s'était enclenché ces dernières heures qui a permis de faire émerger une figure en tant que Premier ministre. Il ne m'appartient ni de l'approuver ni de l'adouber (...) mais de m'assurer que c'est bien un gouvernement de mission qui sera formé au plus vite pour mettre en oeuvre les réformes", a déclaré Emmanuel Macron à l'aéroport de Beyrouth, alors qu'il entame sa deuxième visite en moins d'un mois au Liban.

Macron a évoqué les "contraintes du système confessionnel" libanais

Le président français Emmanuel Macron doit se rendre auprès de la chanteuse iconique Fairouz, rare symbole d'unité nationale, à la veille du centenaire de la proclamation du Grand Liban. Mardi, il se réunira avec l'ensemble de la classe politique. Vendredi dernier, il avait évoqué les "contraintes d'un système confessionnel" qui ont conduit "à une situation où il n'y a quasiment plus de renouvellement" politique.

Depuis, les principaux ténors politiques se prononcent tour à tour pour un changement du système confessionnel de partage du pouvoir, à l'image lundi du président du Parlement et chef du mouvement chiite Amal, Nabih Berri. Dimanche, le président Michel Aoun, sourd jusque-là aux appels de la rue, a appelé dans un discours à l'occasion du centenaire à proclamer un "Etat laïc".