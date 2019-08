Béziers : un homme soupçonné d'avoir provoqué un incendie placé en garde à vue

Un homme a été arrêté dimanche soir par la police, dans le cadre de l'enquête sur l'origine d'un feu de végétation qui s'est propagé dans Béziers, détruisant plusieurs habitations, a appris lundi Europe 1, confirmant une information d'Actu.fr.

Près de 200 pompiers mobilisés

Selon les informations d'Europe 1, le suspect est un homme de 31 ans, sous curatelle. Au moment de son interpellation, il était en possession d'une bouteille contenant de l'essence et de deux briquets. Il est soupçonné d'avoir mis le feu à un champ de chaumes et blé. Les flammes s'étaient ensuite propagées, détruisant notamment deux habitations et un commerce.

Si aucun blessé n'a été recensé, près de 200 pompiers ont été mobilisés pour lutter contre les flammes, maîtrisées vers 19 heures, rapporte France bleu.