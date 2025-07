Paris : le nombre d'actes de vandalisme contre les Vélibs a triplé ces dernières semaines, plus de 3.000 vélos manquent à l'appel

Article Suggestions

L'Agemob tire la sonnette d'alarme sur un triplement des vols et dégradations de Vélibs en région parisienne. Au total, ce sont plus de 600 vélos qui disparaissent chaque semaine et 3.000 qui manquent à l'appel sur l'ensemble du service. L'organisme regrette de ne pas pouvoir identifier les auteurs de ces infractions.