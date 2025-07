EXCLU EUROPE 1 - «Ils m'ont sauté dessus, ça pissait le sang» : un restaurateur poignardé en Normandie témoigne

À Jullouville, station balnéaire normande, un restaurateur a été violemment attaqué dans la nuit par une trentaine d’individus armés de couteaux et de barres de fer. Contraint de dormir dans son établissement pour le protéger, il a été poignardé. Au micro d’Europe 1, il raconte cette nuit d’horreur.





En Normandie, dans la station balnéaire de Jullouville, Elie Lebaillif, restaurateur, a été sauvagement agressé par une trentaine d'individus dans la nuit du 16 au 17 juillet.

Ce gérant obligé de passer ses nuits dans son établissement pour le protéger a été poignardé. En exclusivité pour Europe 1, le restaurateur revient sur son agression inouïe.

Une première altercation

Un groupe de quelques personnes sont arrivés vers 1 h du matin. "Ils balançaient les tables et les chaises sur la grille", raconte-t-il. L'homme est de suite sorti pour consater ce qui se passait et réprimander ces individus.

"J'ai ramassé les tables et les chaises. Je leur ai demandé de partir. Alors évidemment, ça s'est mal passé, je leur ai tiré les oreilles et ils sont partis en me jurant qu'ils allaient revenir me tuer", se souvient ce restaurateur au micro d'Europe 1.

Un retour en force et une agression brutale

Ces individus sont revenus. "D'un coup j'ai entendu des grands boums, ils avaient jeté les barrières dans les baies vitrées", confie-t-il. Une dizaine de personnes ont détruit la porte de sa cuisine. "Ils avaient des couteaux et des barres de fer", affirme-t-il. L'homme a reçu lors de cette soirée un coup de couteau à la fesse : "Ils m'ont sauté dessus, ça pissait le sang."

Désormais le plus douloureux pour le restaurateur sont les coups de pied qu'il a recçu la tête et dans les côtes. "Je pense qu'ils sont irresponsables. J'espère au moins qu'ils auront un rappel à la loi", conclut-il. Une plainte a été déposée. Si les images de vidéosurveillance sont actuellement étudiées, aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant.