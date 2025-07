Le feu de forêt qui s'est déclaré samedi 5 juillet dans l'Hérault est désormais "maîtrisé". Cependant, "près de 200 pompiers" sont toujours sur place pour "éviter que le feu ne reparte", explique Jérôme Bonnafoux, chef d'Etat Major des pompiers de l'Hérault, invité d'Europe 1 Midi Week-end.

Un feu de forêt s’est déclaré samedi 5 juillet dans l’Hérault. 400 hectares ont été brûlés, a annoncé le préfet de l’Hérault dans un communiqué publié à 22 heures samedi. La circulation su l’autoroute A9 avait été arrêtée dans les deux sens en direction d’Orange et de Narbonne dans l’après-midi.

Invité d'Europe 1 Midi Week-end, Jérôme Bonnafoux, chef d'Etat Major des pompiers de l'Hérault, confirme que “l’incendie est maitrisé”.

"200 pompiers" toujours sur place

Cependant, compte tenu de “l’étendue du feu” et du vent “qui s’est relevé ce matin et qui doit se renforcer cette après-midi”, un dispositif est toujours en place pour que l’incendie ne reparte pas de plus belle.

“Il y a près de 200 pompiers qui sont sur place et qui continuent encore à traiter les points chauds pour éviter que le feu ne reparte“, explique le chef d'Etat Major des pompiers de l'Hérault.

Concernant les causes de l’incendie, elles restent inconnues jusqu’à présent, mais les investigations débuteront ce dimanche après-midi. ”Une cellule technique des recherches des causes” tentera “de déterminer l’origine du feu”, affirme Jérôme Bonnafoux.