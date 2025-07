Refus d'obtempérer à Colomiers : «J'ai entendu un grand boum», raconte Cédric, témoin de l'accident

Un automobiliste en situation de refus d'obtempérer a percuté la voiture d'une famille, ce vendredi 25 juillet, à Colomiers, près de Toulouse. La mère de famille et les trois enfants sont gravement blessés tandis que l'auteur des faits est toujours en fuite. Un témoin qui a porté assistance aux victimes s'est exprimé au micro d'Europe 1.

Un accident impressionnant qui aurait pu être encore plus dramatique. Ce vendredi 25 juillet, un chauffard avec un 4x4 a foncé sur la voiture d'une famille américaine à Colomiers, près de Toulouse (Haute-Garonne). Au total, quatre personnes ont été gravement blessées. En l'occurrence, une mère et ses trois enfants dont les jours ne sont plus en danger.

Le conducteur roulait à 180 km/h sur une route nationale

L'incident s'est produit en raison d'un homme cherchant à fuir les gendarmes. Les motards voulaient interpeller l'individu car ce dernier roulait à 180 km/h sur une route nationale limitée à 90 km/h.

La vidéo de l'accident, publiée sur les réseaux sociaux, montre la violence extrême de l'accident.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO



TERRIBLE ACCIDENT À COLOMIERS CE VENDREDI



Un jeune homme, au volant d’un 4x4 Mercedes immatriculé en Allemagne, a REFUSÉ D’OBTEMPÉRER après un excès de vitesse sur le périphérique toulousain et a FONCÉ sur une famille avec trois enfants âgés de 10 à 13 ans.… pic.twitter.com/UiLiQaR5hy — Impact (@ImpactMediaFR) July 25, 2025

Cédric, qui a assisté à la scène, a raconté au micro d'Europe 1 son ressenti. "J'ai entendu un gros boum, vraiment énorme. C'était comme si vous laissiez quelque chose en ferraille dans un tambour de lessive. Le bruit m'a choqué. J'ai penché la tête et j'ai vu une voiture dans le sens inverse de la circulation posée sur le rond-point. En m'approchant j'ai vu un bonhomme partir en courant", a-t-il raconté. Un témoignage corroboré par la vidéo montrant la collision.

Le chauffard activement recherché

"Je suis arrivé près de la voiture. La maman, côté chauffeur, avait du mal à répondre aux questions comme si elle avait pris un KO. La fille, à côté, avait une petite plaie au menton. Et puis à l'arrière, j'ai vu que la petite qui était sur le siège auto semblait avoir mal parce qu'elle n'arrêtait pas de se plaindre en disant 'aïe, aïe, aïe'", a-t-il poursuivi.

Cédric s'est également approché de la voiture qui a causé l'accident. "Il n'y avait personne à l'intérieur, bien évidemment. Et là, on a commencé à dégager les éléments sur la route parce qu'il y avait énormément de débris de gasoil. Après, on nous a demandé de rentrer chez nous", a-t-il conclu.

L'auteur des faits, toujours en fuite, est activement recherché par les forces de l'ordre.