Bouches-du-Rhône : déploiement d’une unité spécialisée pour les sauvetages en milieu périlleux

Les pompiers des Bouches-du-Rhône mènent près de 200 interventions chaque année. Pour faire face aux randonneurs imprudents, ils possèdent une unité dédiée aux milieux périlleux. Chaque année, plusieurs dizaines de personnes se blessent sérieusement durant une balade en montagne.

Chaque été, nombreux sont les imprudents qui partent en randonnée, claquettes aux pieds. Dans les Bouches-du-Rhône, entre les calanques et les différents massifs, les pompiers mènent près de 200 interventions chaque année. Pour y faire face, ils possèdent une unité dédiée aux milieux périlleux.

À la manière d’une toile d’araignée, des cordages sont tirés entre deux massifs pour permettre le passage d’une civière. “Une victime est blessée en face et on va devoir l’extraire”, explique l’adjudant-chef Hugues Emmanuel, qui coordonne deux entraînements hebdomadaires.

Plus de 100 interventions cette année

“On se rend bien compte que dans une forêt, il n'y a pas de nom de rue. Donc il faut connaître le secteur pour pouvoir déjà arriver sur la victime, poursuit-il.

Les pompiers du secours en milieu périlleux et montagne constatent les pires imprudences. Le point problématique, “c'est la tenue des gens”, constate l’adjudant-chef.

“Quand ils vont se balader sur le sentier des douaniers, ils y vont pour aller se baigner. Ils partent directement avec des tongs. Ils ne partent pas avec des chaussures de randonnée pour marcher”, observe-t-il. Les pompiers ont déjà remarqué des “personnes marcher en maillot” !

Les interventions sont très nombreuses. “L'an dernier, on était à peu près à 180 interventions. Ils sont aussi aidés par l'hélicoptère. Et là, ça coûte encore plus cher”, explique Richard Mallié, président du SDIS 13. Cette année, l'unité a déjà réalisé plus de 100 interventions.