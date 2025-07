Vénissieux : après l'adoption du délit d'homicide routier, un motard ivre et sans permis tue un adolescent de 17 ans

À Vénissieux, un adolescent de 17 ans, qui circulait sur une draisienne électrique, a été mortellement renversé par un motard, le week-end du 12 juillet. Selon les dernières informations Europe 1, ce motard a été placé en détention provisoire et mis en examen pour "homicide routier."

A Vénissieux, en région Auvergne-Rhône-Alpes, un adolescent de 17 ans, qui circulait sur une draisienne électrique, a été mortellement renversé par un motard, le week-end du 12 juillet. Selon les dernières informations Europe 1, un motard a été placé en détention provisoire et mis en examen pour "homicide routier."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un motard sans permis et sous alcool

Ce délit d'homicide routier vient justement d'être créé : le projet de loi qui a créé l'infraction d'homicide routier a été adopté au début de ce mois par le Parlement. Il permet de poursuivre les responsables d'accidents de la route mortels, accompagné ou non de circonstances aggravantes.

En l'occurrence, ici, il y en a deux : le motard conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et il n'avait pas de permis de conduire. Un motard mis en examen et écroué tout à l'heure, il s'agit d'un homme de 45 ans défavorablement connu dans le quartier, c'est pour cela que Mado, habitante de Vénissieux, refuse de parler de lui au micro.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je ne veux pas parler car ici tout s'entend, et ensuite on s'en prendra à moi", a-t-elle témoignée à notre micro avant d'ajouter qu'elle connaît le motard depuis tout petit "et il n'a pas toujours le bon comportement".

La victime, elle, est un jeune de 17 ans prénommé Kilyan. De nombreux habitants sont venus déposer des fleurs sur le lieu de l'accident, à l'image de son copain Gianni. "Je faisais du basket avec lui...C'est triste, ça ne devait pas lui arriver. Il était respectueux, super gentil, drôle, c'est injuste", a-t-il déploré d'un ton dépassé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans le quartier, outre le motard, on attend désormais que la police retrouve les occupantes d'une voiture qui aurait grillé un feu rouge avant de percuter la moto qui elle-même aurait ensuite fauché l'adolescent sur la draisienne. Une piste non confirmée pour l'instant par le parquet de Lyon.