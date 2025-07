Saône-et-Loire : ce que l'on sait de l’accident de la route qui a coûté la vie à un adolescent de 13 ans et blessé quatre autres mineurs

Un adolescent de 13 ans, passager d'une voiture conduite par un jeune de 15 ans, est mort ce jeudi, près de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) quand le véhicule a effectué une sortie de route, alors qu'il était suivi par les policiers.



Ce jeudi 3 juillet, la ville de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) se réveille sous le choc. Vers 4 heures du matin, une Peugeot 308 au comportement suspect a attiré l’attention d’une patrouille de police. Le véhicule a freiné et accéléré à plusieurs reprises sans raison apparente et il s’est également déporté sur la chaussée. Les policiers, intrigués, ont décidé de suivre la voiture à distance, gyrophare allumé.

Mais le conducteur n’a pas ralenti pour autant. Au contraire, il a accéléré et éteint ses phares à la sortie de la ville. "À ce moment-là, mes collègues ont compris qu’il se passait quelque chose d’anormal. Ils ont suivi à distance le véhicule pour savoir ce qui allait se passer et si les passagers du véhicule allaient s’arrêter plus tard", a expliqué à notre micro Stéphan Ragonneau, délégué régional du syndicat Alliance Police en Bourgogne.

Cinq jeunes du quartier du Plessis

Les forces de l’ordre ont momentanément perdu de vue la voiture. C’est dans un virage qu’ils l’ont retrouvée, accidentée dans un fossé. "Il n'y a pas eu de contact entre les policiers et les jeunes, il y a simplement eu un contact visuel que le conducteur a dû avoir dans son rétroviseur", précise Stéphan Ragonneau.

À l’intérieur, cinq jeunes du quartier du Plessis, tous mineurs. L’un d’eux, âgé de 13 ans, a perdu la vie sur le coup. Les quatre autres, âgés de 14 et 15 ans, sont blessés et ils ont été hospitalisés. D’après les premiers éléments, ils auraient emprunté le véhicule à un membre de leur famille. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances précises du drame.