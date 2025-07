Un restaurateur poignardé dans son établissement en Normandie, une enquête ouverte

Dans la nuit du 16 au 17 juillet, une trentaine d'individus a pris d'assaut un restaurant de Jullouville, en Normandie. Le gérant, poignardé et violemment roué de coups, raconte à Europe 1 cette nuit de chaos, alors qu’il dormait sur place pour protéger son établissement. Une enquête est en cours.





Une scène du rare violence dans un restaurant. Les faits se sont produits en Normandie, dans la petite station balnéaire de Jullouville. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, une trentaine d’individus s’en est prise à un restaurateur et à son établissement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le gérant, qui a pris l’habitude depuis une dizaine d’années de dormir dans son restaurant l’été pour le protéger, a été poignardé à la fesse. Mais que s’est-il donc passé précisément ? Europe 1 fait le point.

Une altercation à l’origine de la violence

L’origine de ce violent affrontement remonte à une altercation entre le gérant et un groupe de jeunes, survenue quelques jours plus tôt, raconte le restaurateur agressé, Elie Lebaïf.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il y a un groupe d’individus qui s’est pointé sur ma terrasse vers 1 h du matin. Alors je suis sorti, je leur ai demandé de partir, mais ça s’est mal passé. Je leur ai tiré les oreilles, et puis ils sont partis en me jurant qu’ils allaient revenir me tuer. Dans la nuit de mercredi à jeudi, j’ai entendu de grands boums. Ils jetaient les barrières dans les baies vitrées. Ils avaient des couteaux et des barres de fer. Ils balançaient des pierres qui faisaient un ou deux kilos dans les vitres", témoigne-t-il.

Face à une dizaine d’individus particulièrement virulents, la femme du gérant tente de calmer le jeu, mais elle reçoit des coups qui brisent ses lunettes. Elie Lebaïf intervient alors : "Ils continuaient à casser la boutique, alors j’ai voulu y aller. Et puis ils m’ont sauté dessus, et c’est là que j’ai pris un coup de couteau. Ça pissait le sang."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

De lourds dégâts, mais un élan de solidarité

Les assaillants prennent la fuite à l’arrivée des gendarmes. Les dégâts matériels, eux, sont importants. "J’ai la porte de la cuisine qui a été défoncée. Trois grandes baies vitrées sont brisées. Je pense qu’il y en a pour entre 15.000 et 20.000 euros de réparation. C’est énorme", déplore le restaurateur.

De nombreux habitants ont apporté leur soutien au couple de restaurateurs. "Ça nous a touchés énormément. On a reçu une vingtaine de bouquets de fleurs. Mais ça va le faire, et on ne va pas se laisser", confie-t-il, les yeux embués de larmes. Une plainte a été déposée. Une enquête est en cours.