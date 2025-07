Barres de fer, jet de pierres... Après des violences impliquant plus de 200 personnes, un parc aquatique ferme définitivement quelques heures après son ouverture

Les habitants d'Arnage, près du Mans (Sarthe), ont vécu une douloureuse expérience ce mercredi 2 juillet, dans un parc aquatique qui venait d'être inauguré. Plusieurs centaines de jeunes sont venus semer le chaos, agressant les membres de la sécurité à coup de barre de fer, de pierres ou de bouteilles en verre. Dépité, le responsable a annoncé la fermeture définitive le lendemain de l'incident.

C'est une histoire à peine croyable dans la Sarthe. En milieu de semaine, lors de l'ouverture d'un parc aquatique à Arnage (Sarthe), des centaines de jeunes ont envahi les structures gonflables sans payer leurs billets. Face au chaos créé au milieu des familles et des enfants qui profitent de l'attraction, les agents de sécurité ont tenté de s'interposer, en vain.*

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est parti complètement en vrille"

Car la situation a dégénéré dans un déchaînement de violence impressionnant, auquel a assisté, médusé, Anthony Walle, gérant de l'entreprise Wallengo qui a installé cette activité nautique.

"Des jeunes ont commencé à monter sur la structure. Moi et l'agent de sécurité, on est intervenu pour les faire sortir. C'est parti complètement en vrille. On s'est retrouvé encerclé entre 200 et 300 personnes. Les jeunes avaient pris des barres de fer, nous jetaient des pierres et des bouteilles en verre. Ça a été un vrai débordement", raconte le chef d'établissement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Au cours des affrontements, un employé du parc aquatique a été blessé à la main par un coup de barre de fer donnée par l'un des jeunes. Résultat, Anthony Walle n'a pas eu d'autres choix que de fermer le site et de démonter définitivement ses infrastructures.

Une déception pour le gérant, qui, avant l'agression, avait pourtant proposé à ces jeunes de baisser les tarifs d'entrée pour leur permettre d'accéder à l'attraction. Un geste commercial qui n'aura donc pas empêché les actes de violence à son encontre.