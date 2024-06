Euro 2024 : malgré sa série de victoires contre son voisin, la France arrive avec peu de confiance face à la Belgique

Croire aux Bleus, c'est adopter la méthode Coué : se répéter que tout ira bien à partir des huitièmes de finale de cet Euro 2024 malgré un niveau inquiétant en phase de poules. Manque de réalisme, manque de fraîcheur, manque de certitudes. Cette équipe donne l'impression de ne pas savoir où elle va.

Une impression seulement, à entendre le défenseur Dayot Upamecano. "Libre à vous de dire ce que vous voulez, mais moi je vous dis que l'équipe va bien et on veut gagner contre la Belgique et aller le plus loin possible dans cette compétition", a déclaré le joueur du Bayern Munich en conférence de presse.

"C'est une nouvelle compétition qui va commencer"

La Belgique, comme la France, n'a pas été flamboyante lors des trois premiers matchs qu'elle a disputés dans cet Euro. Mais c'est une nouvelle compétition qui commence, rappelle le joueur d'Arsenal, William Saliba : "Ce serait un piège de se fixer sur ces matchs de poule parce qu'on sait que, là, c'est une nouvelle compétition qui va commencer. Et Belgique-France, c'est toujours un choc. On ne va pas les prendre de haut, car c'est une très bonne équipe. Donc voilà, ça ne va pas être facile", a rapporté l'international français.

Les Bleus s'entraineront une dernière fois en fin de matinée à Paderborn, avant de prendre l'avion, direction Düsseldorf, là où tout a commencé dans cet Euro pour les Bleus. Une équipe en quête d'un nouveau départ.