Angleterre : Mohamed Salah prolonge avec Liverpool au-delà de 2025

L'attaquant vedette de Liverpool, Mohamed Salah, dont le contrat expirait à la fin de la saison, a prolongé avec les Reds.

L'attaquant vedette de Liverpool, Mohamed Salah, dont le contrat expirait à la fin de la saison, a prolongé avec les Reds, a annoncé vendredi le leader de la Premier League, mettant fin à des mois de spéculations sur son avenir.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est super. J'ai passé mes meilleures années ici. J'y ai joué huit ans, et j'espère aller jusqu'à 10", a réagi l'Égyptien, alors que les médias anglais font état d'un nouveau contrat de deux ans. Salah, 32 ans, a remporté plusieurs titres avec le club de la Mersey, dont le championnat d'Angleterre en 2020 et la prestigieuse Ligue des champions un an plus tôt.

>> Plus d'informations à suivre...