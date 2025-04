Masters 1000 de Monte-Carlo : Alexandre Müller battu par Daniil Medvedev au 2e tour

Alexandre Müller a été éliminé au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, battu en trois sets par Daniil Medvedev (7-6, 5-7, 6-2). Le Français a bien résisté en remportant le second set, mais a finalement cédé face à l'ex-N°1 mondial. Medvedev affrontera Alex de Minaur en huitièmes.

Le Français Alexandre Müller (39e mondial) a été éliminé mercredi au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, dominé en trois sets par le Russe Daniil Medvedev (11e). Vainqueur 7-6 (8/6), 5-7, 6-2 en 2h48, l'ex-N.1 mondial affrontera en huitièmes de finale l'Australien Alex De Minaur (10e), qui a battu mercredi le Tchèque Tomas Machac.

Pour sa première participation au tableau final du Masters 1000 monégasque, Müller (28 ans) aura donc passé un tour avant de s'incliner face au lauréat de l'US Open 2021. Programmé sur le court central, le Français a démarré pied au plancher, breakant dès le premier jeu pour mener 2-0. Medvedev l'a débreaké pour recoller à 3-3, avant de perdre une deuxième fois sa mise en jeu dans la foulée et de reprendre aussitôt son service à Müller (4-4).

La manche inaugurale s'est achevée au tie-break, où Müller s'est rapidement retrouvé mené 4/0. Accrocheur comme à son habitude, le Français a égalisé à 5/5, puis 6/6, rendant finalement les armes au bout d'1h06 sur un coup droit expédié dans le filet (8/6). Le combat a été tout aussi serré dans le deuxième set. Alors que Medvedev semblait avoir fait le plus dur en breakant pour mener 5-4, service à suivre, Müller a trouvé les ressources pour égaliser à 5-5 et remporter les deux jeux suivants (7-5). Mais le Français s'est fait prendre son service dès le premier jeu de la dernière manche, avant de le concéder une nouvelle fois à 3-1 en faveur de Medvedev. Quelques minutes plus tard, le Russe concluait dans la nuit monégasque.