Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le Grand Prix de Bahreïn, quatrième course de la saison ?

Pas de repos pour la Formule 1. La semaine dernière, le paddock était à Suzuka, au Japon. Ce week-end, direction Bahreïn, sur le circuit de Sakhir pour le quatrième Grand Prix de la saison. Si au Japon Max Verstappen a montré que McLaren n'est pas invincible, reproduire une telle performance s'annonce difficile pour l'écurie autrichienne.

Pour la première fois de la saison, la F1 dispute deux Grands Prix en deux semaines. Après avoir roulé sur le circuit de Suzuka, au Japon, direction Bahreïn, sur le circuit de Sakhir. Max Verstappen est parvenu à s'imposer devant les deux pilotes McLaren la semaine dernière. Une victoire que le quadruple champion du monde n'avait pas vu venir et qui lui a permis de revenir à un point derrière le leader du championnat, Lando Norris.

Red Bull peut-elle se battre pour la victoire à Bahreïn ?

Mais une telle performance semble difficile à reproduire ce week-end pour le pilote Néerlandais. McLaren avait dominé les essais de pré-saison sur ce circuit de Sakhir, il y a quelques semaines, et l'écurie britannique devrait être encore à la lutte pour remporter ce Grand Prix. Mais comment l'écurie va-t-elle gérer ses deux pilotes ? Vont-ils pouvoir s'affronter sur la piste pour la première place ? Là est la question.

D'autant que chez Red Bull, Max Verstappen est le seul à performer avec cette RB-21. Yuki Tsunoda, nouveau pilote Red Bull, n'a eu qu'un seul week-end au volant de cette monoplace. Il paraît difficile d'imaginer qu'il parviendra à trouver les bons réglages pour faire un bon résultat lors de ce Grand Prix. Son objectif sera d'améliorer sa compréhension de la monoplace, faire une bonne course et parvenir à inscrire les premiers points de la deuxième voiture de l'écurie autrichienne.

Mercedes ou Ferrari sur le podium ce week-end ?

Mercedes réalise un bon début de saison. Deuxième du classement des constructeurs, les deux pilotes Mercedes sont toujours dans les bons coups, et inscrivent des gros points lors de chaque course depuis le début de saison. L'écurie compte déjà deux podiums grâce à George Russell en Australie et en Chine, et le jeune Kimi Antonelli a toujours fini dans les points depuis ses débuts en F1 à Melbourne. Vont-ils continuer sur leur lancée ?

Une écurie connaît un début de saison difficile, c'est Ferrari. Après trois courses et 35 points au compteur, la Scuderia ne pointe qu'à la quatrième place du classement des constructeurs, loin des 111 points de McLaren. L'écurie apporte une première amélioration sur ses monoplaces sur un circuit qui réussit bien à Ferrari ces dernières années.

En conférence de presse, Lewis Hamilton a tenté de calmer les attentes des fans : "N'attendez rien de particulier ! Regardez, savourez, on travaille aussi dur que possible. Je fais mon travail", a-t-il lancé. Ferrari espère faire un bon résultat à Bahreïn avec, pourquoi pas, un podium, qui serait le premier de la saison.

Un Grand Prix en fin d'après-midi ce dimanche

Pour la première fois depuis le début de la saison, les fans français de Formule 1 n'auront pas à se lever aux aurores pour suivre ce Grand Prix de Bahreïn. Ce samedi, la troisième séance d'essais libres aura lieu à 14h30. Les qualifications seront à suivre à 18 heures en direct sur Canal+.

Ce dimanche. Prise d'antenne dès 16 heures sur Canal+ avec La Grille pour connaître toutes les dernières informations avant le départ de ce Grand Prix de Bahreïn. Les feux s'éteindront sur la piste à 17 heures et le podium de cette course sera à suivre aux alentours de 18h45. Les fans pourront également suivre le débrief de ce Grand Prix dans Formula One sur Canal + Sport 360.