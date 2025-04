La Corée du Sud affiche sa «ferme volonté» d'accueillir les Jeux olympiques 2036

Après les avoir déjà accueillis en 1988, la Corée du Sud a exprimé sa "ferme volonté" d'obtenir l'organisation des Jeux olympiques d'été 2036, lors d'une visite au siège du Comité international olympique à Lausanne, en Suisse, cette semaine, du Comité sportif et olympique coréen.

Le Comité sportif et olympique coréen a exprimé mercredi sa "ferme volonté" d'accueillir les Jeux d'été 2036, à l'occasion d'une visite au siège du Comité international olympique (CIO) à Lausanne cette semaine. Une délégation conduite par le président du Comité sportif et olympique coréen (KSOC) Ryu Seung-min a rencontré le président sortant du CIO Thomas Bach mardi, alors que la Corée du Sud s'apprête à promouvoir sa candidature.

L'Inde et l'Afrique du Sud également candidates

Ryu Seung-min et ses collègues "ont soutenu que le gouvernement, la communauté sportive et les autorités locales avaient la ferme volonté d'accueillir les Jeux olympiques", a écrit le KSOC dans un communiqué. "Ils ont notamment insisté sur la capacité de la ville de Jeonju d'accueillir les Jeux, grâce à ses atouts culturels et historiques ainsi qu'à ses infrastructures durables", ajoute le texte.

En février, la province du Jeolla du Nord et sa capitale Jeonju, situées au sud-ouest de la Corée, ont battu Séoul dans une course interne pour désigner la ville candidate aux JO-2036. La Corée du Sud et Séoul ont déjà accueilli les Jeux olympiques d'été en 1988. Les JO d'hiver 2018 s'étaient tenus à Pyeongchang.

Plusieurs pays ont déjà exprimé un intérêt pour accueillir les JO-2036, dont l'Inde et l'Afrique du Sud, pour qui ce serait une première. L'élection de l'hôte devrait avoir lieu après 2025, d'après le CIO.