Arsenal-Real, Bayern-Inter, Barcelone-Dortmund : où voir les quarts de finale aller de la Ligue des champions ?

La Ligue des champions fait son retour cette semaine avec les quarts de finale aller. Des rencontres qui vont voir s'opposer ce qui se fait de mieux en Europe en termes de joueurs, mais aussi en termes de qualité de jeu. Qui parviendra à décrocher sa place en demi-finale ? Premiers éléments de réponse dès cette semaine.

La pression monte encore d'un cran. Cette semaine, la Ligue des champions fait son retour pour les quarts de finale. Huit clubs sont encore en lice pour remporter la plus belle des compétitions sur le continent européen. Des quarts de finale qui proposent des affiches très alléchantes au niveau du jeu, mais aussi du prestige des clubs.

Arsenal-Real Madrid, une première en Ligue des champions depuis 2006

Ce mardi, le Real Madrid, champion d'Europe en titre, se déplace sur la pelouse de l'Emirates Stadium d'Arsenal. Le club de la capitale espagnole s'est défait de l'Atlético au tour précédent après une séance de tirs au but qui a fait couler beaucoup d'encre. Des Madrilènes qui se sont inclinés en championnat ce samedi face à Valence (2-1). Si Mbappé et Vinicius sont très attendus, une interrogation demeure sur le gardien. Courtois devrait faire son retour après avoir laissé sa place à plusieurs reprises à Lunin et au jeune Fran Gonzalez contre Valence.

De son côté, Arsenal s'était assez facilement débarrassé du PSV Eindhoven lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, s'imposant 9-3 au cumul des deux rencontres. Deuxième du championnat anglais, à 11 points de Liverpool, les Gunners restent sur un match nul contre Everton (1-1) et pourront compter sur Bukayo Saka qui revient en forme après une blessure aux ischios-jambiers. Ce huitième de finale sera à suivre sur Canal + Foot, coup d'envoi à 21 heures.

Bayern Munich-Inter Milan, un choc de leader

Toujours ce mardi soir, l'Inter Milan, leader de la Serie A, se déplace sur la pelouse de l'Allianz Arena du leader de la Bundesliga, le Bayern Munich. Les Bavarois sont bien partis pour reprendre le titre perdu la saison dernière au profit du Bayer Leverkusen, qu'ils ont éliminé en huitième de finale (5-0 au cumul des deux matchs). Le Bayern espère cette année atteindre la finale de la compétition, qui se déroulera dans son stade, le 31 mai prochain.

De l'autre côté, les champions d'Italie en titre sont bien partis eux pour conserver leur couronne. Ils comptent quatre points d'avance sur Naples et ils sont même demi-finalistes de la Coupe d'Italie. La Ligue des champions reste une priorité pour les Nerazzurri, qui ne l'ont plus soulevée depuis 2010 et qui ont raté l'opportunité en 2023. Les hommes de Simone Inzaghi ont sorti le Feyenoord au tour précédent (4-1 au cumul des deux matchs) et restent sur dix matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Cette rencontre sera à suivre sur Canal + Sport, coup d'envoi à 21 heures.

Dortmund peut-il faire tomber le Barça ?

Mercredi, le finaliste de la précédente édition, le Borussia Dortmund, se déplace sur la pelouse du FC Barcelone. Les Catalans font office de favoris pour la victoire finale cette saison, dix ans après leur dernier sacre. Les hommes de Hansi Flick sont leaders de la Liga, finaliste de la Coupe du Roi et ont sorti Benfica au tour précédent. Un effectif qui peut compter sur le Brésilien Raphinha, meilleur buteur de la compétition, avec 11 buts en 10 matchs.

Pour ce qui est de Dortmund, la saison est très compliquée. Huitième de Bundesliga, à cinq points de la première place qualificative pour la prochaine Ligue des champions, les joueurs Niko Kovač ont sorti Lille au tour précédent sans réellement impressionner dans le jeu. Les supporters peuvent espérer tout de même quelque chose avec la présence dans leur effectif de Serhou Guirassy, auteur de 10 buts en 12 matchs dans la compétition.

Ce quart de finale se disputera dans Estadio Olimpic Lluis Companys, à Barcelone. Coup d'envoi à 21 heures, une rencontre qui sera à suivre sur Canal + Foot. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain, dernier représentant français, affrontera lui le club anglais d'Aston Villa au Parc des Princes.