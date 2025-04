Golf : les trois enjeux du Masters d'Augusta, le premier Majeur de la saison

Premier tournoi majeur de la saison, le Masters d'Augusta débute ce jeudi après-midi aux États-Unis. La star du golf, Rory McIlroy, sera attendue au tournant, quand le regard des fans français se tourneront vers Matthieu Pavon, seul représentant tricolore. Europe 1 dresse les trois principaux enjeux.

C'est sans doute le tournoi de golf le plus attendu de la saison derrière l'incontournable Ryder Cup. Le Masters d'Augusta, premier des quatre Majeurs de l'année, débute ce jeudi après-midi dans cette ville de l'État de Géorgie, aux États-Unis. Ils seront 95 à disputer le premier tour du plus prestigieux tournoi de golf de la planète, et parmi eux, certains font déjà office de favori.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Enfin la bonne pour Rory McIlroy ?

Le premier d'entre eux se nomme Rory McIlroy. Le Nord-Irlandais, superstar de la discipline, n'a pour le moment jamais réussi à endosser la veste verte, remise au vainqueur. Il part cette année dans de très bonnes dispositions avec un début de saison réussi, remportant deux trophées sur le sol américain dont celui du Players, considéré comme le cinquième Majeur officieux.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il devra toutefois faire face à d'autres joueurs en forme, à l'image du numéro 1 mondial, l'Américain Scottie Scheffler, tenant du titre et déjà lauréat à deux reprises (2022, 2024). Ce dernier tentera de s'illustrer une deuxième fois de suite, ce qui serait inédit depuis Tiger Woods lors des éditions 2001 et 2002.

Matthieu Pavon, l'heure de la confirmation

Côté français, les regards seront tournés vers Matthieu Pavon, seul représentant tricolore sur la ligne de départ. Le Bordelais avait brillé l'an dernier pour sa première participation avec une 12e place, signant le meilleur résultat pour un joueur français dans l'histoire de ce rendez-vous.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Celui qui a représenté la France aux derniers Jeux olympiques n'arrive cependant pas avec le plein de confiance. Son début de saison timide ne lui permet pas d'aborder ce premier grand rendez-vous de la meilleure façon, alors qu'en 2024, il venait de remporter un premier titre sur le circuit américain, ce qu'aucun joueur français n'avait réussi à faire depuis plus d'un siècle... Pour son premier tour jeudi, il s'élancera précisément à 17h21, heure locale, soit 23h21, heure de Paris.

Bataille entre joueurs du PGA et du LIV

Le Masters d'Augusta est également le premier tournoi de la saison à mettre aux prises les meilleurs joueurs du PGA, le circuit américain historique, et ceux du LIV, le circuit dissident et ses stars comme les Américains Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, ou encore les Espagnols Sergio Garcia et John Rahm.

La suite après cette publicité

L'an dernier, trois des quatre Majeurs avaient été remportés par des golfeurs évoluant sur le circuit classique. Au total, ils seront 95 participants à tenter de briller sur le mythique parcours d'Augusta.