Paris dispute ce mercredi soir son quart de finale aller de la Ligue des champions. Le club parisien, qui fait partie des favoris pour le titre, affronte l'un des outsiders, Aston Villa, et pourra compter sur l'une de ses pépites du moment, le milieu offensif, Désiré Doué.

Paris retrouve la Ligue des champions ce mercredi soir à 21 heures pour les quarts de finale aller. Après avoir éliminé le sextuple vainqueur de l’épreuve Liverpool au tour précédent, c’est une autre équipe anglaise que les Parisiens affrontent : Aston Villa, vainqueur de la Ligue des champions en 1982 et en grande forme. Le club de Birmingham, entraîné par l'ancien entraîneur du PSG Unai Emery reste sur sept victoires consécutives. Mais Paris pourra compter sur sa grande armada offensive et notamment Désiré Doué qui fait actuellement des étincelles.

"Si Aston villa est là, c’est qu’il le mérite"

À 19 ans, l'ancien rennais va disputer pour la première fois de sa carrière un quart de finale de Ligue des champions. La pépite du PSG, révélation de la saison avec 11 buts et 12 passes décisives, fait preuve d’une grande maturité. En l’absence du capitaine Marquinhos suspendu, Désiré Doué s’est adressé aux médias. L’ancien joueur de Rennes, qui a marqué le tir au but victorieux lors de la séance de pénalty à Anfield, ne veut pas crier victoire trop vite.

Le jeune milieu offensif parisien, qui a récemment fêté sa première sélection en équipe de France, a délivré un message limpide en conférence de presse au Campus du PSG de Poissy dans les Yvelines : il faut se méfier d’Aston Villa. "Quand on arrive en quart de finale de Champions League, il n’y a pas de hasard. Si Aston Villa est là, c’est qu’il le mérite. Donc, parler d’un favori, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Nous, on aborde ce match avec beaucoup de sérieux et on va y aller pour gagner !"

"Le collectif est devenu plus fort que tout"

Car ce PSG, vainqueur de Liverpool et Manchester City, fait peur à toute l’Europe. Luis Enrique qui fêtera ce mercredi soir son 100e match sur le banc parisien, dirige des joueurs soudés et complémentaires, confirme la consultante de Canal+ Laure Boulleau, interrogée vendredi dernier dans le Studio des Légendes de Jacques Vendroux. "Le collectif est devenu plus fort que tout. Il y a un virage à 180 degrés qui a été pris. Le PSG peut être une équipe qui peut embêter tout le monde", avait-elle expliqué.

Le PSG doit désormais répondre aux attentes et battre une formation anglaise en confiance. Aston Villa a changé de visage : l’ancienne star de Manchester United Marcus Rashford a trouvé sa place tandis que l'ancien joueur du PSG et du Real Madrid Marco Asensio flambe. Depuis ses débuts il y a deux mois, l'Espagnol a inscrit huit buts en onze apparitions, soit plus que son total de buts sous le maillot parisien.

L’ex-marseillais Boubacar Kamara et l’ancien parisien et lillois Lucas Digne font également partie des rangs anglais. Une rencontre synonyme de retrouvailles pour Luis Enrique et Unai Emery. Les deux hommes s’étaient croisés lors de la fameuse remontada en 2017 durant laquelle le PSG avait été étrillé par le FC Barcelone (6-1). L'entraîneur d’Aston Villa Unai Emery était sur le banc parisien, Enrique dirigeait le FC Barcelone.

En attendant, ce match de Ligue des champions n’est qu’une étape pour Paris. Le club de la capitale, sacré champion de France samedi dernier, espère se frayer un chemin jusqu’à la finale de la Ligue des champions prévue fin mai à Munich.