JO-2028 : plus d'équipes féminines que masculines dans le tournoi de football

Pour la première fois dans l'histoire des JO, le nombre d'équipes féminines de football dépassera celui des équipes masculines, a annoncé le Comité international olympique. Cela sera donc le cas en 2028 à Los Angeles. Cette décision, saluée par la FIFA, reflète la croissance et la popularité du football féminin, désormais au cœur des grandes compétitions internationales.



Le nombre de sélections féminines de football aux JO-2028 de Los Angeles dépassera pour la première fois celui des équipes masculines, a annoncé mercredi le Comité international olympique sur proposition de la Fifa. "Nous avons traditionnellement eu 16 équipes masculines et 12 équipes féminines aux Jeux olympiques. Cela sera inversé" dans la capitale californienne, a expliqué à la presse Kit McConnell, directeur des sports au sein du CIO.

Cette annonce n'est pas une surprise, puisque l'instance olympique a validé mercredi une proposition dévoilée la semaine dernière par Gianni Infantino, le président de la Fifa, qui avait vanté "un signal fort" pour le développement du football féminin. "Nous avons observé une croissance incroyable de la participation des femmes aux sports d'équipe, ainsi que de la popularité et de la visibilité des sports d'équipe féminins. Le football féminin est un leader absolu à cet égard", a renchéri Kit McConnell.

"Un immense succès en termes de vente de billets"

Il a signalé que les deux tournois de football avaient rencontré lors des Jeux de Paris "un immense succès en termes de vente de billets, d'audience télévisée et de couverture médiatique dans le monde entier". Le tournoi olympique féminin peut par ailleurs se vanter d'attirer la plupart des stars du jeu, à la différence de la compétition masculine, située hors des créneaux de libération obligatoire des internationaux fixés par la Fifa.

Au total, a précisé Kit McConnell, les JO-2028 verront concourir 10.500 athlètes pour les 31 sports olympiques de base -- le quota habituel --, ainsi que 698 qualifiés supplémentaires dans les cinq disciplines additionnelles : baseball/softball, cricket, flag football, lacrosse et squash. Dans le détail des épreuves, la natation va étoffer le sprint en introduisant des 50 m papillon, brasse et dos aux côtés du traditionnel 50 m nage libre, et l'athlétisme gagne un 4x100 m mixte - aux côtés d'autres épreuves mixtes en tir à l'arc, golf, gymnastique, aviron de mer ou tennis de table. L'escalade, introduite aux JO-2020 de Tokyo et confirmée à Paris, poursuit par ailleurs son développement : bloc et difficulté seront désormais disputés séparément plutôt qu'en épreuve combinée.