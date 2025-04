Ligue des champions : pourquoi le PSG a intérêt à se méfier d'Aston Villa

Paris disputera mercredi soir les quarts de finale aller de la Ligue des champions. Après avoir éliminé Liverpool, les Parisiens retrouvent un autre club anglais, Aston Villa ! Le club anglais revient en Ligue des champions après 40 ans d'absence. Une formation moins forte sur le papier que Liverpool, mais en grande forme et soutenu par le Prince William !

Un défi de taille pour le PSG. Le club parisien, qui fait partie des favoris pour le titre en Ligue des champions, affronte l'un des outsiders, Aston Villa ! Il s'agit du club de Birmingham, la deuxième ville du pays. Une équipe historique, créée au 19e siècle, vainqueur de la Ligue des champions en 1982, mais moins prestigieuse que Manchester United et Chelsea.

Le prince William, supporters d'Aston Villa

Cette formation anglaise, qui fut entraînée par le regretté Gérard Houiller, est suivi par de nombreux fans. Mais surtout, son premier supporter, et il ne s'en cache pas malgré son de devoir de réserve, est le futur roi d'Angleterre, le Prince William, confirme à Europe 1, Pierre Etienne Minonzio, journaliste à L'Équipe.

"Il est supporter c'est sûr. Le Prince William a même dit à la presse anglaise qu'il allait parfois sur les sites de supporters anglais avec un pseudo et qu'il donnait son avis. Récemment, le fils ainé du Roi d'Angleterre a rencontré le nouveau sélectionneur de l'équipe anglaise, Thomas Tuchel, et lui a conseillé de prendre des joueurs d'Aston Villa ! En fait, c'est plus facile de supporter un club de second rang. Et de mémoire, son père supporte Burnley, donc c'est un peu la même logique".

Pour le moment, on ne sait pas si le Prince William sera au Parc des Princes, mais il est fort probable qu'il soit en tribune à Birmingham, la semaine prochaine.

"Aston Villa, c'est un peu l'équivalent de Lens en Angleterre", selon Didier Six, ancien joueur du club anglais

Après des années dans l'ombre, le club de Birmingham a repris des couleurs grâce à trois anciens Parisiens : l'entraîneur Unai Emery, le défenseur Lucas Digne, et le milieu Marco Asensio. L'ancien défenseur de Chelsea, Axel Disasi, a également rejoint les rangs des Villans alors que l'ex-attaquant de Manchester United, Marcus Rashford s'est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe.

C'est une formation très combative, confirme l'ancien joueur légendaire d'Aston Villa, Didier Six, joint par Europe 1 : "C'est peu la même mentalité qu'à Lens en France d'être très accrocheur. Ils se battent sur tous les ballons. Ça fera un bon match. Ils vont presser, ils vont être sur tous les ballons, ils ne vont rien lâcher. Mais le PSG avec son niveau technique, fait partie des meilleures équipes en Ligue des champions. Aston Villa, c'est un peu l'outsider de la compétition et ils vont lui donner du fil à retordre".

D'autant que le match retour aura lieu dans leur stade, réputé pour être chaud bouillant. Le PSG est prévenu. Aston Villa enchaine les victoires, n'a perdu que deux matches en 2025 et a même battu le Bayern Munich cette saison en Ligue des champions.