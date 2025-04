«Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas savoir jusqu'où j'aurais pu aller dans le foot», confie M.Pokora au micro de Jacques Vendroux

La carrière de M.Pokora aurait pu être bien différente. Star de la chanson française, l'artiste avait comme rêve étant jeune d'être joueur de football professionnel. Invité du "Studio des légendes" sur Europe 1, le chanteur évoque ce jour où il a obtenu un essai à Sedan et les conséquences de cet événement dans sa vie, encore aujourd'hui.

Les choses auraient pu être bien différentes pour M.Pokora. Si aujourd'hui, il est une star de la chanson française, son envie étant jeune était d'être un joueur de football professionnel. Invité au micro de Jacques Vendroux, dans Le studio des légendes, le chanteur évoque sa relation avec le football et se confie sur un essai qu'il a passé à Sedan.

M.Pokora se souvient quand, à l'âge de 16 ans, un recruteur lui a proposé un essai dans un club professionnel : "J'avais 16 ans, un recruteur de Sedan, qui est en Ligue 1 à l'époque, est venu me voir à Schiltigheim et m'a ramené au centre pour faire un essai pour trois jours".

"Je me foire parce que physiquement, je suis à la rue"

L'essai se déroulait pendant les vacances de Pâques et le jeune M.Pokora n'a pas suivi les conseils de son père : "Mon père me dit 't'as intérêt à être prêt physiquement. Dans dix jours, tu t'entraines avec des mecs qui sont au niveau centre de formation, qui arrivent de toute la France'. Je dis oui Papa, évidemment, pendant une semaine, je n'ai rien fait, j'étais en vacances, je m'amusais".

À Sedan, tout se passe bien jusqu'à un match entre les jeunes à l'essai et les moins de 17 ans de Sedan, des jeunes qui s'entrainent avec la CFA : "Je commence arrière-droit, parce qu'ils voulaient voir un autre mec qui était ailier-droit comme moi. On faisait une mi-temps derrière et vice-versa. Je passe toute la première mi-temps à courir. J'arrive en deuxième mi-temps, je joue à mon poste, je n'ai déjà plus rien dans les jambes. Je me foire parce que physiquement, je suis à la rue".

"J'ai eu ce traumatisme de ne pas être prêt le jour J"

Un échec qui va avoir des conséquences jusqu'à aujourd'hui : "C'est une espèce de petit traumatisme que j'ai eu à l'époque et que je sois en tournée ou pas, je veux toujours être prêt physiquement au cas où il y a un concert demain, je peux tenir les deux heures parce que j'ai eu ce traumatisme de ne pas être prêt le jour J".

Et aujourd'hui encore, il a un regret : "Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas savoir où j'aurais pu aller dans le foot, jusqu'à quel niveau j'aurais pu jouer. Je fais souvent ce rêve où je suis le long de la ligne de touche, je m'échauffe et j'ai un coach, ça m'est arrivé avec Laurent Blanc ou Didier Deschamps, qui me dit 'échauffe-toi, tu vas rentrer'. Et le rêve s'arrête au moment où je dois rentrer sur le terrain".