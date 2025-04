PSG-Aston Villa : 3.000 supporters anglais attendus à Paris, dont un millier sans billets, la préfecture de police prend ses dispositions

Article Suggestions

À l'occasion du quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa, 3.000 supporters anglais, dont environ un millier sans billet, sont attendus à Paris. Face aux risques d'affrontements, un dispositif de sécurité renforcé, incluant contrôles et interventions, est mis en place autour du stade et dans la capitale.