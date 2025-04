Cyril Hanouna – Offensive juridique de Mbappé contre le PSG : «Une épreuve de force complètement lunaire», pour Gilles Favard

Pour le journaliste sportif Gilles Favard, en attaquant frontalement le PSG jeudi, Kylian Mbappé s'est lancé dans "une épreuve de force qui est complètement lunaire". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







Plusieurs plaintes, 55 millions d'euros saisis à titre conservatoire. Cela ne fait aucun doute, jeudi, le clan Mbappé est passé à l'offensive contre le PSG. Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé, parti du PSG à l'été 2024, demande le versement des trois derniers mois de salaire de son contrat de travail ainsi que des primes de signature et d'éthique.

"Il fait une épreuve de force qui est complètement lunaire avec des avocats, une conférence de presse", commente dans On marche sur la tête Gilles Favard. Pourtant, à l'en croire, il existe "encore plusieurs solutions, des solutions de gens adultes. Ils peuvent se retrouver dans un bureau avec Nasser [président-directeur général du club omnisports Paris Saint-Germain, ndlr]."

Et au-delà de l'attaque, c'est l'attitude du joueur que pointe le journaliste. "Mbappé fait le malin en disant qu'il est très ami avec l'émir. Mais il est ami de rien du tout. L'émir, il n'y a pas un papier à cigarette avec Nasser. Il n'y a jamais un problème entre les deux. On n'a jamais vu un problème et c'est Nasser qui va régler le problème."