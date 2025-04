Parcours, circulation… Tout ce qu’il faut savoir sur le Schneider Electric Marathon de Paris

La 48e édition du Schneider Electric Marathon de Paris se tiendra le dimanche 13 avril 2025. Le parcours, avec un départ des Champs-Élysées pour une arrivée avenue Foch, a été légèrement modifié cette année. 54.000 coureurs affronteront les 42,195 km parisiens. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le marathon de Paris.

Le départ du Schneider Electric Marathon de Paris 2025 sera donné le dimanche 13 avril. 54.000 coureurs sont attendus sur la ligne de départ sur les Champs-Élysées. Cette 48e édition révèle un léger changement de parcours lors des 42,195km prévus à travers la capitale.

Inscriptions et dossards

Le retrait des dossards est prévu du jeudi 10 au samedi 12 avril dans le Hall 1 du Parc des expositions situé à Porte de Versailles dans le 15e arrondissement. Le salon Run Expérience se tient au même endroit. Les dossards seront disponibles de 15h à 20h le jeudi, et de 10h à 19h le vendredi et le samedi.

Pour retirer ce précieux sésame, l'inscription officielle au marathon assorti à un CR code, reçu par mail, est indispensable. Un PPS ou une licence FFA valide est également à prévoir si votre dossier n'a pas été confirmé sur le site de l'organisation. Un document d'identité sera par ailleurs demandé.

Parcours et horaires

Le parcours du marathon de Paris traverse la capitale en son cœur afin d'apercevoir les principaux monuments de la ville. Le départ sera donné depuis les Champs Élysées. Les coureurs descendront la plus célèbre avenue du monde avant de s'écarter vers le Palais Garnier. La rue de Rivoli mènera les marathoniens jusqu'à Bastille.

Parcours, circulation… Tout ce qu’il faut savoir sur le marathon de Paris © Schneider Electric Marathon de Paris

Cette année, le passage par la place de la Nation sera différent avec le choix de la rue Picpus pour retrouver le parcours habituel menant au bois de Vincennes. Après une longue boucle forestière, le parcours empruntera les berges de la rive droite pour faire face au musée d'Orsay et à la tour Eiffel.

Les sportifs devront alors faire face au "mur du 30e kilomètre" en remontant le 16e arrondissement afin de contourner l'hippodrome d'Auteuil dans le bois de Boulogne. La fin du parcours les mènera jusqu'à Trocadéro avant la ligne d'arrivée sur l'avenue Foch.

Parcours, circulation… Tout ce qu’il faut savoir sur le marathon de Paris © Schneider Electric Marathon de Paris

Huit sas de départ sont prévus par l'organisation. Ils sont classés en fonction du temps de course visé par les coureurs. Les départs seront ainsi échelonnés de 8h00 à 11h27 sur l'avenue des Champs Élysées. Chaque coureur doit recevoir son sas de départ sur sa convocation.

Circulation

La préfecture de police de Paris a publié un arrêté pour organiser le stationnement et la circulation du 4 au 13 avril 2025. Le jour de la course, les voies constituant le parcours seront interdites à tout véhicule dès 7h. Le premier tiers du tracé (de l'avenue des Champs-Élysées à la place de la Bastille) sera rouvert à partir de 13h30, puis le deuxième à partir de 17h15 (de la rue du Faubourg Saint-Antoine à la voie Georges Pompidou) et enfin la partie finale à 18h45 (de l'avenue de New-York à la place Victor Hugo).

L'avenue Foch ne sera accessible aux véhicules qu'à partir de 23h30. De nombreuses bretelles de sortie du périphérique parisien seront fermées le 13 avril ainsi que le pont Garigliano.

Ravitaillement

10 points de ravitaillement seront prévus à travers les 42,195km du marathon de Paris. Bananes, tranches de pain d'épice, fruits secs, morceaux de sucre, bretzels ou encore crackers salés seront mis à disposition des coureurs. Pour s'hydrater, l'organisation prévoit deux solutions.

La première consiste à apporter son propre contenant (gobelet réutilisable, flasque, sac d’hydratation) pour le recharger à travers le parcours. La deuxième option est la disposition de gobelets en carton à chaque point de ravitaillement. Des arrosages complémentaires seront mis en place en cas de forte chaleur.