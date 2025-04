Handball : Cléopâtre Darleux juge «bidon» le «protocole commotion»

La gardienne du Metz Handball, Cléopâtre Darleux, a contesté jeudi dans un entretien au Républicain Lorrain l'application du "protocole commotion" par sa fédération et réclamé davantage de sanctions. Après un match face à Brest samedi en coupe de France, où elle a reçu un tir "droit dans la tête", la joueuse explique avoir dû aller aux urgences.

"C'est bidon parce que c'est mal fait" : la gardienne du Metz Handball, Cléopâtre Darleux, a contesté jeudi dans un entretien au Républicain Lorrain l'application du "protocole commotion" par sa fédération et réclamé davantage de sanctions. Après un match face à Brest samedi en coupe de France, où elle a reçu un tir "droit dans la tête", la joueuse explique avoir dû aller aux urgences. "Je ne voyais plus d'un œil. Pendant deux bonnes heures, c'était tout blanc", a raconté Cléopâtre Darleux, qui s'agace de la réaction que cela a provoquée chez les arbitres.

"On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas sensibilisés à la question des commotions, ils ont le réflexe de dire : protocole ! Mais c'est bidon parce que c'est mal fait. On pose trois questions, mais ce n'est pas là qu'on va voir que quelque chose ne va pas". Elle a réclamé des sanctions plus lourdes à l'encontre des joueuses ayant des comportements à risque. "Ça arrive trop souvent, ce n'est pas normal. Au rugby, ils examinent vraiment et il y a de vraies sanctions. Au hand, la joueuse n'est sanctionnée que de deux minutes d'exclusion".

Cléopâtre Darleux avait dû mettre sa carrière entre parenthèses pendant plus d'un an

Contactées, la Fédération française de handball (FFHB) et la Ligue féminine de handball (LFH) ont préféré attendre le résultat d'échanges en cours avant de répondre en détails aux sollicitations de l'AFP. Sélectionnée pour plus de 200 matches en équipe de France, Cléopâtre Darleux avait dû mettre sa carrière entre parenthèses pendant plus d'un an dès janvier 2023 à la suite d'une commotion cérébrale. La gardienne internationale était revenue juste à temps pour participer aux Jeux de Paris et décrocher la médaille d'argent avec les Bleues.