Ligue des nations : les Bleues filent en demi-finales après leur succès en Norvège

Les Bleues, avec leur victoire en Norvège (2-0), se qualifient pour le Final Four de la Ligue des nations et dominent leur groupe avec 12 points. Grâce à un doublé de Katoto et Mateo, elles continuent de se préparer pour l’Euro 2025, tout en testant de nouvelles configurations sous la direction de Laurent Bonadei.

Avec leur quatrième succès en quatre matches, les Bleues, victorieuses en Norvège (2-0) ont validé leur ticket pour le Final Four de la Ligue des nations, et peuvent désormais pleinement se tourner vers la préparation de l'Euro-2025 cet été. Avec 12 points, les joueuses de Laurent Bonadei sont largement en tête de leur groupe, avec huit points d'avance sur les Norvégiennes. Elles ont remporté leur quatrième succès consécutif, une série qui n'était plus arrivée depuis juillet 2022.

À Oslo, sur un terrain très abimé, les Bleues sont montées un peu en puissance par rapport à leur victoire vendredi en Suisse (2-0), mais sans trouver encore suffisamment de connexion et de fluidité. La Norvège, qui n'a plus battu la France depuis 2003, a été très difficile à manœuvrer pour les Bleues, malgré l'absence de trois joueuses de talent : Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen et Guro Reiten.

Avant les buts en fin de match, les Tricolores s'étaient quand même procurées la majorité des occasions : De Almeida (31e), Baltimore (36e) et Malard (44e) ont manqué le cadre alors que Sakina Karchaoui (35e) a touché le poteau. Marie-Antoinette Katoto, très discrète vendredi en Suisse, a frappé une volée sur la barre transversale (47e), à la réception d'un nouveau centre de Selma Bacha, qui était à l'origine avec Sandy Baltimore de la majorité des occasions françaises.

"PPM" capitaine

Et c'est encore l'attaquante de Chelsea qui a été décisive : c'est son troisième but en trois matches et son 7e en 40 sélections. En grande confiance ces dernières semaines, elle a conclu un jeu à trois entre Delphine Cascarino et Grace Geyoro, qui lui a livré un joli ballon piqué repris du bout du pied (1-0, 76e).

Puis, Clara Mateo, la meilleure buteuse de Première Ligue féminine avec le PFC, a doublé la mise sur son premier ballon, d'une tête croisée (2-0, 85e), servie par un centre de Selma Bacha. Lors de ce match synonyme de qualification pour les demi-finales de la Ligue des nations, qui auront lieu en octobre prochain, la gardienne Pauline Peyraud-Magnin portait le brassard à l'occasion de sa 62e sélection, en raison du forfait de Wendie Renard, l'emblématique capitaine.

Laurent Bonadei continue de tester

La portière, désignée N.1 lors du précédent rassemblement et qui était proche d'une erreur en début de match sur un corner norvégien (22e), a été vigilante le reste de la rencontre, notamment en claquant intelligemment une frappe puissante (40e). Aidée par sa charnière Maëlle Lakrar et Griedge Mbock, elle n'a encaissé aucun but sur les deux matches de ce mois d'avril, aidée par la barre transversale (87e).

Avant l'Euro, le sélectionneur Laurent Bonadei continue de tester : les Bleues ont donc connu une troisième néo-capitaine en quatre matches, après Sandie Toletti et Griedge Mbock. Touchée au pied, Wendie Renard a quitté le groupe samedi pour revenir avec l'OL, qui affrontera dans plusieurs jours Arsenal en demi-finales de Ligue des champions.