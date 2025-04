Six nations féminin : des Bleues maladroites font craquer le pays de Galles

Un temps bousculé par des Galloises accrocheuses, le XV de France féminin a fait craquer le pays de Galles (42-12) samedi à Brive, et reste en course pour la victoire dans le Tournoi des six nations, avec toujours en vue un choc final contre l'Angleterre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un niveau à relever

Sous la pluie du stade Amédée-Domenech, les Bleues ont remporté un troisième succès d'affilée, le deuxième avec le bonus offensif après celui contre l'Ecosse à la Rochelle il y a deux semaines (38-15). Mais la copie rendue par les Bleues ne satisfera sans doute pas les co-sélectionneurs Gaëlle Mignot et David Ortiz, malgré le score large, tant les Bleues ont dominé sans parvenir à concrétiser.

À lire aussi Six nations féminin : les Bleues débutent par un succès essentiel en Irlande

Des scories qu'il faudra gommer le 19 avril en Italie, face à un adversaire toujours compliqué pour la France, et surtout à Twickenham fin avril, face à une Angleterre sextuple tenante du titre et large favorite. Pour leur dernier match à domicile du Tournoi, les coéquipières des capitaines Marine Ménager et Manae Feleu ont souvent peiné à développer leur jeu ambitieux, gâché par de nombreuses fautes de main.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Bousculées dans le jeu

Friables en défense devant leur ligne d'en-but, bousculées dans le jeu au sol, les Françaises n'ont pas réussi à prendre le large en première période, malgré un doublé de l'ailière Emilie Boulard (5e, 16e) sur deux actions bien construites, la faute à deux essais gallois encaissés sur du jeu au près. Les Bleues ont fini par revoir leurs ambitions de jeu à la baisse, et en force, la talonneuse Manon Bigot a permis à son équipe d'agrandir l'écart juste avant la pause (21-12, 40e+1).

À lire aussi Rugby : Louis Bielle-Biarrey élu meilleur joueur du Tournoi des six nations

Au retour des vestiaires, les Françaises ont continué avec un jeu plus simple, dans l'axe. De retour de blessure, la pilier droit Assia Khalfaoui a fait parler sa puissance, avant que la capitaine Feleu ne plonge dans l'en-but (44e, 28-12). Mais les Bleues sont ensuite retombées dans leurs travers, avec de nombreuses passes après contact approximatives, rendant trop de munitions aux Galloises.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

C'est de nouveau en puissance, cette fois en mêlée, qu'elles ont définitivement pris le large, enfonçant le pack gallois, sanctionné d'un carton jaune et d'un essai de pénalité (67e, 35-12). La troisième ligne Léa Champon, après une nouvelle séquence au ras des avants, a marqué un sixième et dernier essai (79e).