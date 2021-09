Sur l'Île d'Oléron, un projet d'éoliennes offshore suscite l'inquiétude

Avis de tempête sur l'Île d'Oléron, où les pêcheurs disent non à un projet de parc éolien offshore qui prévoit une cinquantaine d'éolienne d'ici deux ans et une centaine à terme. A condition que les habitants acceptent le projet. Une concertation s'ouvre aujourd'hui. Le sujet est explosif car la zone choisie par l'Etat couvre des zones naturelles protégées. Une aberration pour Laurent Bordereaux, enseignant chercheur en droit des côtes à l'université de La Rochelle.

Implantation en pleine zone protégée

"On pouvait difficilement choisir un pire site d'implantation", explique Laurent Bordereaux. "Le projet serait localisé au cœur d'une zone Natura 2000 au titre de la directive européenne sur la protection des oiseaux, mais également au cœur d'une zone Natura 2000 au titre de la directive sur les habitats naturels et de surcroît. Pour couronner le tout, on se situe en plein parc naturel marin, lequel a été créé en 2015 et par ailleurs, à proximité de réserves naturelles nationales. Le développement des énergies marines renouvelables ne peut se faire que dans le respect des aires marines protégées. Il n'y a pas d'autres solutions. Ce projet paraît quand même assez invraisemblable."