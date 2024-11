SONDAGE - 62% des Français favorables à l'interdiction de la grève dans les transports à Noël

Faut-il, comme l'Italie, interdire les grèves dans les transports en commun à Noël ? Cas unique en Europe, la Botte a réglementé le droit de grève au nom des libertés individuelles et du droit à se déplacer librement. Au pays des droits de l'Homme, cette idée séduit de plus en plus, alors que les syndicats cheminots de la SNCF appellent à la grève illimitée à partir du 11 décembre, faisant ainsi planer l'ombre d'un Noël placé sous le signe de la galère pour qui a besoin de voyager afin de passer les fêtes en famille.

Les seniors, les plus favorables à l'interdiction de la grève

Ainsi, d'après notre sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le Journal du Dimanche*, 62% des Français sont pour l'interdiction de la grève dans les transports en commun durant les vacances de Noël. 37% sont contre et 1% ne se prononce pas. Dans le détail, 63% des hommes sont pour, contre 62% des femmes. Les CSP- sont 57% à être favorables à une interdiction de la grève pendant les vacances de fin d'année, les CSP+ sont 62%, et les inactifs sont également majoritairement pour cette mesure, à 67%.

Si l'on se penche sur les classes d'âge, toutes sont majoritairement en faveur de cette interdiction, à l'exception des 18-24 ans. Ces derniers pointent à 41% d'opinion favorable, loin derrière toutes les autres. Les 25-34 ans sont 59% à être d'accord avec cette limitation du droit de grève dans les transports en commun, les 35-49 ans sont de leurs côtés 58% à être pour.

Finalement, ce sont les seniors qui sont le plus en adéquation avec l'idée d'une interdiction pendant les vacances de Noël. Les 50-64 ans sont ainsi 68% à être pour, les 65 ans et plus pointent à 71%.

Un clivage gauche-droite

Largement majoritaire dans presque toutes les classes d'âge, l'hypothèse soumise par le sondage fait toutefois apparaître un clivage gauche-droite si l'on zoome sur les opinions politiques des sondés. De fait, les sympathisants de gauche sont 44% à être pour cette mesure, contre 88% des électeurs de droite.

Les électeurs de la France insoumise sont seulement 40% à être en faveur de cette interdiction, il s'agit du pointage le plus bas de tout le sondage. Le PS est à 45% et les électeurs des Verts sont à 43%. De l'autre côté de l'échiquier politique, le RN pointe à 63% d'opinion favorable, tandis que les sympathisants LR sont 89% à ne plus vouloir entendre parler de grève dans les transports en commun pendant Noël. Ils sont d'ailleurs proches des électeurs Renaissance, qui sont 83% à vouloir prendre le train pour aller mettre des cadeaux sous le sapin.

Une idée qui fait son chemin dans la société française

Mais au-delà de l'instantanéité des résultats, qui peuvent aussi témoigner d'une grogne contre la grève illimitée qui s'annonce, le sondage montre également que l'idée d'une interdiction de la grève dans les transports pendant une période donnée progresse dans la société française. Dans une précédente enquête CSA datée de février 2023, 43% des Français se disaient d'accord avec l'interdiction de la grève dans les transports en commun durant les vacances scolaires, 57% étaient contre. En novembre 2023, ils étaient 49% à être d'accord. Et en février 2024, 52%.

Février 2023 (43%), novembre 2023 (49%), février 2024 (52%) et maintenant 62%... Si la question des précédentes enquêtes diffère légèrement de celle parue ce vendredi, tous ces chiffres semblent traduire une idée qui fait son chemin au sein de la société française. Qu'il s'agisse de l'ensemble des vacances scolaires ou seulement de celle de fin d'année, globalement, l'idée d'interdire la grève dans les transports en commun pour une période délimitée préalablement recueille, depuis février 2023, +20% d'opinion favorable.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 12 et 13 novembre 2024 sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.