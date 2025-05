Découvrez la recette savoureuse de la tarte asperges, amandes et chèvre frais d'Yves Camdeborde.

Pour 4 à 6 pers. : 1 pâte feuilletée (20 cm de diamètre)

10 asperges blanches

1 poignées d’amandes grillées

1 poignée de pignons grillés

1 cuil. à soupe d’huile d’olive



Pour la crème d’amandes au chèvre frais :

100 g de beurre

100 g de fromage chèvre frais

100 g de poudre d’amande

Sel, poivre, piment d’Espelette





Mixez tous les ingrédients de la crème d’amandes au chèvre frais. Réservez. Épluchez les asperges et plongez-les 4 minutes dans une eau bouillante. Égouttez-les, refroidissez-les et coupez-les en deux dans le sens de la longueur.

Préchauffez votre four à 200°C.



Foncez la pâte feuilletée dans un moule à tarte. Étalez dessus la crème d’amandes au chèvre, recouvrez uniformément le tout des asperges (bien à plat). Répartissez enfin les amandes et les pignons par-dessus. Ajoutez le filet d’huile d’olive et enfournez pendant 30 minutes. Se déguste de préférence tiède.