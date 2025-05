Cryptomonnaies : un homme libéré deux jours après son enlèvement contre rançon, quatre interpellations

Quarante huit heures après son enlèvement, le père d'un homme ayant fait fortune dans les cryptomonnaies a été libéré samedi, lors d'une opération de police dans l'Essonne. La victime, blessée, a été prise en charge par les services de secours et quatre suspects ont été interpellés.

Un homme a été libéré samedi soir lors d'une opération de police dans l'Essonne, deux jours après son enlèvement en plein Paris et quatre suspects ont été interpellés, a indiqué le parquet de Paris, confirmant des informations de presse.

La BRB et la police judiciaire chargées des investigations

"La victime s'avérait être le père d'un homme ayant fait fortune dans les cryptomonnaies, les faits étant accompagnés d'une demande de rançon", a ajouté le parquet, précisant que "la victime, blessée, a été prise en charge par les services de secours". Le montant de la rançon exigée n'a pas été communiqué.

Selon une source policière, l'homme avait été enlevé devant des témoins par quatre hommes cagoulés qui l'avaient emmené à bord d'un fourgon de livraison. "Les nombreuses investigations menées ont permis la libération, le 3 mai vers 21h00, de la victime retenue dans un logement situé dans l'Essonne", a précisé le parquet.

"Lors de cette intervention, quatre individus ont été interpellés" et "placés en garde à vue", a-t-on précisé. Son épouse, entendue par les policiers, avait précisé que son mari et son fils avaient fait l'objet de menaces par le passé.

Une enquête a été ouverte pour arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, extorsion avec arme, le tout en bande organisée, et participation à une association de malfaiteurs criminelle. La brigade de répression du banditisme (BRB) et la police judiciaire sont chargées des investigations.

Cet enlèvement suivi d'une séquestration avec demande de rançon en cryptomonnaie intervient un peu plus de trois mois après le rapt du cofondateur de Ledger, société spécialisée dans les cryptoactifs.