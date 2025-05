Cyril Hanouna – «On va disparaître», assure un restaurateur en colère

Stéphane, un restaurateur en colère, a réagi au micro de Cyril Hanouna sur la situation des artisans en France. Et son constat est sans appel : l'artisanat est amené à disparaître du pays. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







Plus qu'une colère sourde. Dans On marche sur la tête, l'équipe est revenue sur la polémique concernant l'ouverture des boulangeries lors du 1er mai, l'occasion pour Cyril Hanouna de pousser un coup de gueule. Mais pour Stéphane, un restaurateur en colère situé à Besançon, la situation des artisans en France est encore plus grave que ce que l'on pourrait être amené à croire.

"De toute façon, les boulangers et les artisans comme nous, aujourd'hui, on est amenés à disparaître. C'est sûr. Il faut comprendre qu'on va disparaître", lâche-t-il sans détours. "Nous, on met à manger dans l'assiette de tout le monde, mais qui nous met à manger dans la nôtre ? Ce n'est plus possible, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que je veux partir, c'est pour ça que je veux quitter ce pays. J'adore la France, c'est un super pays, avec une belle histoire. Mais financièrement, ce n'est plus tenable."