Six mois après l'évasion de Mohamed Amra, la veuve d'un agent tué «garde confiance» en la justice

Six mois après la mort d'Arnaud Garcia, l'un des deux agents pénitentiaires tué lors de l'évasion du multirécidiviste Mohamed Amra, sa veuve "garde confiance" en la justice pour retrouver les coupables, a-t-elle assuré jeudi à l'AFP par la voix de son avocate. "Mary Garcia m'a confiée qu'il lui arrivait certains jours de perdre espoir que Mohamed Amra et les auteurs de cette attaque abjecte soient retrouvés", a expliqué l'avocate, Pauline Ragot.

"La justice et la police mobilisent tous leurs efforts"

"Mais nous savons aussi que la justice et la police mobilisent tous leurs efforts pour que cette traque aboutisse et que les responsables puissent être un jour jugés pour leurs actes", a-t-elle poursuivi. "Nous devons les laisser travailler le plus efficacement possible, dans la discrétion. Nous avons confiance", a-t-elle insisté. Le 14 mai, deux agents pénitentiaires ont été tués lors de l'attaque ultra violente de leur fourgon au péage d'Incarville (Eure) pour libérer Mohamed Amra : Arnaud Garcia, 34 ans, et Fabrice Moello, 52 ans. Trois autres agents pénitentiaires ont aussi été blessés.

Mohamed Amra, impliqué dans des trafics de stupéfiants et soupçonné d'avoir commandité des meurtres alors qu'il était en détention, est toujours recherché ainsi que ses complices, en France et à l'étranger. "Cela fait six mois jour pour jour qu'Arnaud Garcia a été lâchement assassiné par un commando manifestement très bien organisé. Et cela fait six mois que la famille n'a aucune nouvelle", a relevé l'avocate, décrivant "une épreuve presque surhumaine".

Son épouse, Mary Garcia, "a accouché d'une adorable petite fille il y a quelques jours". "Elles apprennent à vivre toutes les deux, sans Arnaud, mais c'est évidemment une absence terrible que rien ne réparera jamais". Interrogé sur les avancées des enquêteurs dans la traque de Mohamed Amra, le parquet de Paris a assuré que ses équipes étaient pleinement mobilisées.